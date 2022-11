Materiale per fare cappelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale per fare cappelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FELTRO

Significato/Curiosita : Materiale per fare cappelli

Della cappella. in alcuni casi, fu lo stesso principe a realizzare anche i materiali utilizzati, come per il cornicione sopra gli archi delle cappelle laterali...

Per chiudere gli interstizi tra i fili. il feltro è un tessuto non tessuto. le più antiche tracce di feltro risalgono al terzo millennio a.c.. era usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

materiale per intagliatori; Un materiale resistente al fuoco; La qualità di ciò che è materiale ; Un materiale malleabile usato dai bambini; Induce a fare del bene; Ama fare quello che fanno gli altri ma non è il plagiario; Le... apre chi inizia a darsi da fare ; fare la spola tra due sponde; Guarnizioni per cappelli ; Ha la varietà Senatore cappelli ; Storico marchio italiano di cappelli ; Terminanti a punta... come i cappelli dei maghi;