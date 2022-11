Si mangia con sale, olio e aceto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mangia con sale, olio e aceto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INSALATA

Significato/Curiosita : Si mangia con sale, olio e aceto

Avevano solo pane, aceto, olio, spesso aglio e talvolta noci macinate o mandorle. la ricetta del gazpacho odierno con pomodoro e peperone è relativamente recente...

Stessi. insalata mista nel linguaggio comune, per insalata si intende spesso la variante più semplice di questa ricetta, la cosiddetta insalata verde,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

