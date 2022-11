Maglietta a maniche corte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Maglietta a maniche corte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TSHIRT

Significato/Curiosita : Maglietta a maniche corte

T-shirt (singolo). una maglietta maglietta "wikipediana" la t-shirt (letteralmente camicia a t) è la maglietta a maniche corte, girocollo e dal taglio...

Dicembre 2012 (archiviato il 5 novembre 2012). ^ giorgia, una linea di eco-tshirt, su architetturaecosostenibile.it. url consultato il 25 luglio 2014 (archiviato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con maglietta; maniche; corte; maglietta senza maniche; Come una maglietta ... osé; La maglietta sportiva con le maniche corte; maglietta sportiva a maniche corte; Il René inventore della maglietta polo; Indumento senza maniche usato dai vogatori; Camicetta molto scollata e senza maniche ; Mette tutti in maniche corte; Magliette intime senza maniche ; Maglietta senza maniche ; Innamorati che corte ggiano; È formata da cittadini in corte d Assise; corte si, garbati; Medici principali della corte pontificia; corte o nel mezzo; Cerca nelle Definizioni