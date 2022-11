Le macchine da guerra per scagliare massi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le macchine da guerra per scagliare massi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CATAPULTE

Significato/Curiosita : Le macchine da guerra per scagliare massi

Proiettile. questa eccezionale macchina d'assedio poteva scagliare pesantissimi macigni fino alla considerevole distanza di 300 metri. le munizioni utilizzate erano...

(diod.xiv,50,4). le catapulte aumentarono potenza e gittata nel periodo ellenistico, soprattutto grazie all'introduzione delle catapulte a torsione e al loro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

