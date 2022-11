Un locale sotterraneo di certe ville - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un locale sotterraneo di certe ville. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TAVERNETTA

Significato/Curiosita : Un locale sotterraneo di certe ville

Archeologici arriva fino a torre del greco è chiamato miglio d'oro per le ville del xviii secolo allineate ai suoi lati. da ercolano parte la strada che...

tavernette è una frazione del comune di cumiana situata a 374 m s.l.m. prima di essere aggregata a cumiana costituiva un comune autonomo dalla val chisola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con locale; sotterraneo; certe; ville; Un moderno locale in cui si balla e si beve birra; locale in cui si entra soprattutto in coppia; Un locale notturno d altri tempi; Appena più grande del bilocale ; Un locale di piccola ristorazione; Carcere sotterraneo ; Il treno sotterraneo di Milano; Labirinto sotterraneo ... dai cunicoli stretti; sotterraneo di chiesa; Locale sotterraneo di una banca fra; Decide di certe vertenze; La raggiera di ferro sopra certe porte; Lo è il mare di certe spiagge tropicali; Il carrozzino a lato di certe motociclette; È doppio in certe birre; La stagione della ville ggiatura; ville tta di montagna in legno o pietra fra; Ci si va per ville ggiare in quota; Il sapore misurato dalla Scala Scoville ; Il paesaggista di ville d Avray; Cerca nelle Definizioni