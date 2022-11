Lavorare d ago e filo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavorare d ago e filo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CUCIRE

Significato/Curiosita : Lavorare d ago e filo

Caratterizzò la scuola del merletto di venezia e di burano fu il punto in aria, eseguito con l'utilizzo di solo ago e filo, senza alcun supporto. nei secoli si...

Una moderna macchina per cucire (singer symphonie 300) la macchina per cucire o macchina da cucire, o, soprattutto in ambito industriale, cucitrice, è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con lavorare; filo; lavorare molto; Utensili per lavorare in officina; lavorare il metallo; Per lavorare può usare reti e canne; La città con la scuola filo sofica di Parmenide; filo sofi che studiano la conoscenza; Venditrici di... filo ni; Il filo sofo dell idealismo assoluto; Cerca nelle Definizioni