Lavora e insacca carne di maiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora e insacca carne di maiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NORCINO

Significato/Curiosita : Lavora e insacca carne di maiale

Quella di un paté. si concia con sale, pepe e aglio pestato e un po' di vino. si insacca nel budello naturale del maiale o anche di vaccina. è la versione...

Stagionali. in friuli l'attività del "norcino" era, ed è, così importante che nella lingua friulana il termine "norcino" viene tradotto in purcitâr che deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

