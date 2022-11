Insignificanti come certi pretesti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insignificanti come certi pretesti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FUTILI

Significato/Curiosita : Insignificanti come certi pretesti

Giungla. i reparti speciali statunitensi probabilmente presero parte anche a certi combattimenti; si aspettava di ricevere assistenza e cooperazione dai locali...

Processi, si avrebbe quindi un ciclo futile. il motivo per cui cicli metabolici di tale natura stati chiamati "futili" è il fatto che, in prima analisi,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con insignificanti; come; certi; pretesti; Piuttosto insignificanti ; insignificanti , sciocchi; Come cose insignificanti , di poco conto; insignificanti per entità; I Greci li adoravano come semidei; Un programma come L isola dei famosi; Mettere in __= offrire come premio d una gara; Gli insetti come i grilli e le cavallette; Royal Albert __, sala da concerti di Londra; L immobilità di certi malati mentali; Comporta limitazione di movimento a certi indiziati; _ 9000: certi fica prodotti; pretesti per sottrarsi a un dovere; Cerca nelle Definizioni