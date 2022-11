Impiegato provvisorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impiegato provvisorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : AVVENTIZIO

Significato/Curiosita : Impiegato provvisorio

Coma indotto, o coma artificiale, o coma preventivo uno stato di coma provvisorio indotto con una dose controllata di farmaci ipnotici in aggiunta ad analgesici...

In botanica, radici avventizie sono quelle radici che si formano in particolari condizioni da parti della pianta diverse dalla radice (es. fusto, foglie)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

