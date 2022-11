Imperatore che costruì grandiose Terme a Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imperatore che costruì grandiose Terme a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : DIOCLEZIANO

Significato/Curiosita : Imperatore che costrui grandiose terme a roma

Costruite dall'imperatore caracalla sull'aventino, tra il 212 e il 217, come dimostrano i bolli laterizi. le terme erano grandiose, ma destinate a un uso...

Mitologia serba, diocleziano è ricordato come l'avversario di dio. resti del peristilio nel palazzo di diocleziano (spalato, croazia) diocleziano vide il suo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

