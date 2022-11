L immobilità di certi malati mentali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L immobilità di certi malati mentali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CATATONIA

Relatività galileiana: alla comune obiezione portata dai sostenitori della immobilità della terra, consistente nell'osservazione che i gravi cadono perpendicolarmente...

Disambiguazione – se stai cercando la band gallese, vedi catatonia (gruppo musicale). la catatonia è una sindrome di tipo psichiatrico caratterizzata da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

