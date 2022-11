Grava sul costo di distribuzione della merce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grava sul costo di distribuzione della merce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRASPORTO

Significato/Curiosita : Grava sul costo di distribuzione della merce

Venditore rigira al consumatore finale. mediante un sistema di detrazione e rivalsa, l'imposta grava sul consumatore finale, invece per il soggetto passivo d'imposta...

L'innovazione tecnologica che più ha inciso sullo sviluppo dei trasporti. il trasporto è un'attività umana che permette lo spostamento di persone, animali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con grava; costo; distribuzione; della; merce; grava to, sovraccarico; grava te da oneri economici; grava no sul bilancio; Non grava to da tasse; Gli avana sono fra i più costo si; Pericolo temibile perché è nascosto ; Calcola un indice del costo della vita; Così è la stagione più costo sa; Cassetta per la distribuzione delle carte al casinò; Una riforma di redistribuzione di terreni; La distribuzione di opuscoli; distribuzione dei pesi di un aereo o un auto; La serranda della bottega; L ossatura della carrozzeria dell auto; Un cenno della mano; Ideò Quelli della none; merce des _; Un carrello per sollevare la merce ; Soldato merce nario tedesco del XVI secolo; Conservare merce nella nave; Cerca nelle Definizioni