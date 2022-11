Un grande giardino alberato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un grande giardino alberato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PARCO

Significato/Curiosita : Un grande giardino alberato

14.76191°e40.6769; 14.76191 il lungomare trieste di salerno è un grande giardino alberato (interamente pedonale, largo 30 metri e lungo circa 1 km e mezzo)...

parco naturale – area naturale protetta ampio giardino – spesso ad uso pubblico parco cittadino (chiamato anche parco civico, parco urbano, parco pubblico)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

