Gli è stato liberamente assegnato un bene patrimoniale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli è stato liberamente assegnato un bene patrimoniale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DONATARIO

Significato/Curiosita : Gli e stato liberamente assegnato un bene patrimoniale

Due rami della famiglia medici. maria omaggiava la vergine e romula le era stato assegnato in onore del patrono di fiesole. poco dopo la nascita, la neonata...

Capitão donatário joão gonçalves zarco. machico fu conferita al capitão donatário tristão vaz teixeira. porto santo fu conferita al capitão donatário bartolomeu... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con stato; liberamente; assegnato; bene; patrimoniale; Formano lo stato Maggiore; Piccolo stato del Centro America; Lo stato del gazpacho; Quello con la sigla VSOP è stato invecchiato almeno 4 anni in botte; Lo rilascia l Ufficio di stato civile; Muoversi liberamente ; Dare e donare liberamente ; Insieme di animali che si muovono liberamente nelle acque del mare; Nel 2021 è stato assegnato a Roberto Benigni; È stato assegnato anche a Carlo Cassola; Se la mette in pace il rassegnato ; Premio d oro assegnato dal comune di Milano; Rassegnato al destino; Dare il proprio bene stare; Indulgenze, commiserazioni non sempre bene vole; Chi l ha buona, sta bene ; Così sono i tipi che non si capiscono bene ; Il bene lo è del male; L entrata patrimoniale ; L entrata patrimoniale ; Gli è stato liberalmente assegnato un bene patrimoniale ; L insieme dei documenti che descrivono la situazione patrimoniale dell azienda; C'è coniugale ma anche patrimoniale ; Cerca nelle Definizioni