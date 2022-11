Il gioco con molte buche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gioco con molte buche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GOLF

Significato/Curiosita : Il gioco con molte buche

Termina le buche stabilite (generalmente 18) con il minor numero di colpi (gara a colpi o stroke play), oppure a quello che abbia vinto il maggior numero...

Da golf bastoni da golf bunker (golf) campo da golf drop (golf) golf car green (golf) handicap (golf) international golf federation palla da golf par... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con gioco; molte; buche; Tiene il banco nelle sale da gioco ; Diffuso gioco con bastoncini colorati; Un gioco di enigmistica classica; Case da gioco non raccomandabili; Lo sono molte società quotate; Ospita molte mogli; molte hanno il tappo a strappo; Vive ormai nelle periferie di molte grandi città; Finestrelle... buche rellate; Arnesi buche rellati del cuoco; Sì __, evitando le buche più dure, per Battisti; Paletta buche rellata usata in cucina; Cerca nelle Definizioni