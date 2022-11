La gigantesca fortificazione della Cina imperiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La gigantesca fortificazione della Cina imperiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : GRANDE MURAGLIA

Significato/Curiosita : La gigantesca fortificazione della cina imperiale

Turche, creò l'impero mongolo; questo gigantesco impero (che sotto di lui arrivò dalla zona settentrionale della cina fino alla persia nord-orientale) con...

"grande muraglia" rimanda qui. se stai cercando la struttura dell'universo, vedi grande muraglia (astronomia). mappa del percorso la grande muraglia (t... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con gigantesca; fortificazione; della; cina; imperiale; gigantesca , colossale; La gigantesca statua accanto alle piramidi di Giza; Un onda gigantesca ; Il Santo della gigantesca statua di Arona; Uomini di gigantesca statura; Opere di fortificazione ; Bunker, fortificazione ; Opera di fortificazione ; fortificazione militare con finalità difensiva; Tipo di fortificazione ; Si controlla prima della trasfusione; L aumento della temperatura della Terra; Ci narra il resoconto della giornata ma non è il nonno che torna dalla passeggiata; La metà della gita 4729 Asti; Salume della Valtellina; Muoversi in piscina ; Fa la spola tra la cucina e la sala; Il trascina tore d una squadra; Si usa per cucina re ai ferri; Una faccina di chi scrive al computer; Dinastia imperiale austriaca; Antico vessillo imperiale portato dall esercito; Guardia giapponese del palazzo imperiale ; Città imperiale del Marocco; Imponente monumento della Roma imperiale ; Cerca nelle Definizioni