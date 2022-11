Funziona finché è caldo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Funziona finché è caldo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FORNO

Significato/Curiosita : Funziona finche e caldo

Termico determina un flusso di calore in direzione del sistema meno caldo finché non sia raggiunto l'equilibrio termico. termometro galileiano il concetto...

Stai cercando altri significati, vedi forno (disambigua). un forno a legna con dentro una pizza in cottura il forno è una costruzione, generalmente una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con funziona; finché; caldo; La pretende il funziona rio corrotto; Il cattivo funziona mento delle strutture ospedaliere; funziona ri addetti ai controlli; Un funziona rio dell azienda; Piccolo granello che si interra affinché germogli; Segue il natante finché non si ferma; Segue le navi e i motoscafi finché non si fermano; Nome della cantante di finché la barca va; Vento caldo e secco; In estate, il periodo di caldo più afoso; Si esegue a ferro caldo ; caldo afoso; Cerca nelle Definizioni