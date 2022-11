Forniscono l energia agli apparecchi elettronici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forniscono l energia agli apparecchi elettronici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ALIMENTATORI

Significato/Curiosita : Forniscono l energia agli apparecchi elettronici

Un'anomalia anche la mancanza totale o parziale di energia dalla rete. ridondante rispetto alla mancanza di energia della rete è l'alimentatore che incorpora una...

Anche alimentatori da laboratorio, in cui la tensione di uscita è regolabile a piacere dall'utilizzatore in base alla necessità. questi alimentatori hanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con forniscono; energia; agli; apparecchi; elettronici; Industrie che riforniscono i cantieri edili; Riforniscono di titoli le librerie; Animali che forniscono bistecche; forniscono i capitali necessari all impresa; forniscono energia ai veicoli spaziali; Una riserva riutilizzabile di energia ; Grazie alle loro celle generano energia ; Avviene in reattori e produce energia : __ nucleare; L impianto che trae energia dal vento; energia , brio; Incagli are nel bassofondo; Un tagli o in macelleria; Parallelepipedi di pagli a; Tagli are con il saracco; Il tagli o a zero dei capelli; Un apparecchi o di misura; apparecchi di misura degli elettrotecnici; Un apparecchi o come l aereo; apparecchi o portatile usato per riprendere; Divide la connessione fra più apparecchi ing; Insieme di dispositivi elettronici che vengono assemblati; Un metallo molto raro per componenti elettronici ; Coadiuva l arbitro con mezzi elettronici ; Coadiuva l arbitro con mezzi elettronici ; Un metallo usato nei componenti elettronici ; Cerca nelle Definizioni