Formò ducato con Parma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formò ducato con Parma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIACENZA

Significato/Curiosita : Formo ducato con parma

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ducato di milano (disambigua). il ducato di milano (1395-1797) fu un antico stato dell'italia settentrionale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi piacenza (disambigua). piacenza (ascolta[·info], piaseinsa [pia'zis] in dialetto piacentino)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

