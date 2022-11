Formano lo Stato Maggiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formano lo Stato Maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : UFFICIALI

Significato/Curiosita : Formano lo stato maggiore

Uniti a livello politico, economico e territoriale tra di loro e formano un unico stato, e possono essere assoggettati ciascuno ad autorità politica, in...

La categoria ufficiali raggruppa tutti quegli ufficiali in servizio presso le forze armate italiane, con tale rango. è possibile accedervi partecipando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

