È fonte di ricchezza per il Paese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È fonte di ricchezza per il Paese.

Soluzione 7 lettere : TURISMO

Significato/Curiosita : E fonte di ricchezza per il paese

La distribuzione della ricchezza è un confronto della ricchezza di vari membri o gruppi in una società. essa mostra un aspetto della disuguaglianza economica...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi turismo (disambigua). il turismo è l'insieme di attività e di servizi relativi a viaggi e soggiorni...

