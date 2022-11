La fibra per le Tshirt - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fibra per le Tshirt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COTONE

Significato/Curiosita : La fibra per le tshirt

Bambagia di cotone sulla pianta. il cotone è una fibra tessile, ricavata dalla bambagia che avvolge i semi delle piante del genere gossypium. la sua tessitura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con fibra; tshirt; Specie di orticacee da cui si ricava una fibra tessile; fibra naturale della carta; La fibra sintetica con acrilonitrile; Era una fibra poliestere; Stabilimento di produzione di tshirt ; Cerca nelle Definizioni