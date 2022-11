A essi sono stati preferiti i CD - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A essi sono stati preferiti i CD. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LP

Significato/Curiosita : A essi sono stati preferiti i cd

Produsse il primo lettore cd con apertura da sopra, ovvero il philips cd-100. i modelli della meridian 200 e 203 sono stati i primi ad adottare l'apertura...

lp, pseudonimo di laura pergolizzi (huntington, 18 marzo 1981), è una cantautrice statunitense. è nata a huntington, long island, da genitori di origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

