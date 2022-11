Esame clinico: __ magnetica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esame clinico: __ magnetica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RISONANZA

Significato/Curiosita : Esame clinico: __ magnetica

magnetica (magnetic resonance imaging, mri), detto anche tomografia a risonanza magnetica (magnetic resonance tomography, mrt) o risonanza magnetica tomografica...

risonanza – pedale del pianoforte, detto anche forte risonanza acustica – in musica e acustica è un caso particolare della risonanza fisica. risonanza...

Altre definizioni con esame; clinico; magnetica; Prepararsi all esame ; L esame che segue lo scritto; esame per stabilire il numero di globuli nel sangue; esame , esperimento; Risultato di esame ; Risultato ingannevole di un test clinico ; Accurato esame clinico ; Accurato esame clinico con scansione; Un accurato esame clinico con scansione; Un esame clinico con scansione; Quella magnetica è usata per le sue qualità isolanti; Particelle di radiazione elettromagnetica ; Proprietà elettrica o magnetica ; Una prova magnetica in ospedale; Congiunge punti con stessa inclinazione magnetica ;