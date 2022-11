Un enorme cavità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un enorme cavità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CRATERE

Significato/Curiosita : Un enorme cavita

Formato da una enorme serie di ambienti sotterranei di cui il primo, visitabile con facilità dal pubblico è l'abisso ancona, una enorme cavità che ha un'estensione...

Il termine cratere (dal greco antico t = cratere) può avere diversi significati. cratere – una delle 88 costellazioni moderne cratere meteoritico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con enorme; cavità; Un enorme gabbia per uccelli; Gigantesco, enorme ; Come dire enorme ; enorme cassone metallico per il trasporto di merci; È enorme senza nome; La cavità che contiene gli occhi nel cranio; Una cavità umida e buia; La cavità con gli intestini; cavità di roccia; L ultima cavità dello stomaco dei Ruminanti; Cerca nelle Definizioni