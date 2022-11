Enigmi in versi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Enigmi in versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : INDOVINELLI

Significato/Curiosita : Enigmi in versi

Enigmistico è un gioco che consiste nel risolvere enigmi di vario genere, come ad esempio giochi in versi, crittografie, rebus, parole crociate, sciarade...

Giochi di logica, un indovinello logico dovrebbe avere una base matematica o logica, sebbene siano anche molto diffusi gli indovinelli apparentemente logici... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

