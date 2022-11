Donne intrattabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donne intrattabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Donne intrattabili

Maggio 2021. ^ giovanni lindo ferretti: «sono uno stronzo reazionario e intrattabile», su rolling stone italia, 5 marzo 2020. url consultato il 17 maggio...

Vedi la bisbetica domata (disambigua). la bisbetica domata (the taming of the shrew, letteralmente in italiano l'addomesticamento della bisbetica) è una...