Deterioramento delle merci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deterioramento delle merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AVARIA

Significato/Curiosita : Deterioramento delle merci

(o bastimento) è un mezzo di trasporto concepito per lo spostamento di merci, persone o per fini bellici marittimi. nell'antico linguaggio della marineria...

Medesima distinzione scolastica in avaria comune (o generale, o grossa) e avaria particolare (o avaria semplice). l'avaria particolare è quella derivante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con deterioramento; delle; merci; Prodotti che rallentano il deterioramento dei cibi; deterioramento che colpisce un bene; Quella senile è un deterioramento delle facoltà; Rovina, deterioramento ; deterioramento da uso; Danno nome a una delle principali chiese di Venezia; La formazione vegetale tipica delle regioni calde a clima secco; Il cattivo funzionamento delle strutture ospedaliere; È la zona di riproduzione delle anguille; Il roditore delle Ande dalla morbidissima pelliccia; Smerci ano vino; Il commerci o di anticaglie... alla francese; Dirigono un impresa commerci ale; Grosso deposito di merci ; Impresa commerci ale, azienda; Cerca nelle Definizioni