La dea d un dipinto di Botticelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dea d un dipinto di Botticelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La dea d un dipinto di botticelli

Sulla conchiglia marina, dipinta in un affresco di pompei. dettaglio di venere nel quadro nascita di venere di sandro botticelli, ca. 1482-1485 venere (in...

Spesso utilizzato in riferimento a venere; tuttavia la forma più corretta sarebbe quella, oggi poco utilizzata, di "venereo", derivata dal latino venereus...