Davanti al nome degli ecclesiastici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Davanti al nome degli ecclesiastici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DON

Significato/Curiosita : Davanti al nome degli ecclesiastici

Carica ecclesiastica. la nomina di ecclesiastici da parte di laici entrò nella prassi degli imperatori tedeschi con la politica ecclesiastica di ottone...

Discendenti in linea maschile. don – film indiano del 1978 don – film indiano del 2006 don – film olandese del 2006 don – codice aeroportuale iata dell'aeroporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

