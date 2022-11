Si controlla prima della trasfusione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si controlla prima della trasfusione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : GRUPPO SANGUIGNO

Significato/Curiosita : Si controlla prima della trasfusione

E reinfuso nella stessa persona, si parla di autotrasfusione (trasfusione autologa). apparecchio per la trasfusione del xix secolo apparecchio usato durante...

Il gruppo sanguigno è una delle numerose caratteristiche biometriche e genetiche di un individuo e viene classificato tramite la presenza o l'assenza di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

