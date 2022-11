Consente di risiedere in uno Stato straniero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente di risiedere in uno Stato straniero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : PERMESSO DI SOGGIORNO

Significato/Curiosita : Consente di risiedere in uno stato straniero

Ufficialmente stato d'israele (in ebraico: [·info], medinat yisra'el; in arabo: , dawlat isra'il), è uno stato del vicino oriente...

Il permesso di soggiorno, nel diritto amministrativo e in diritto internazionale, è un documento rilasciato da un'amministrazione di uno stato a un individuo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

