La città con la scuola filosofica di Parmenide - Cruciverba

La città con la scuola filosofica di Parmenide.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ELEA

Significato/Curiosita : La citta con la scuola filosofica di parmenide

Antica scuola, come per tutte le altre scuole presocratiche, sono indirette e si basano su testimonianze certe e testi di autori dell'epoca parmenidea. le...

Disambiguazione – "elea" rimanda qui. se stai cercando l'antica città del peloponneso, vedi elis (grecia). coordinate: 40°09'34n 15°09'16e / 40.159444°n... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

