Ciò che è di prima non è ordinario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciò che è di prima non è ordinario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : QUALITÀ

Significato/Curiosita : Cio che e di prima non e ordinario

qualità – in filosofia, descrizione di una o più proprietà, contingenti o permanenti, riferite al modo d'essere di un ente qualità – nel linguaggio economico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

