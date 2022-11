Chi lo ignora fa brutte figure ma non è l italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo ignora fa brutte figure ma non è l italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GALATEO

Significato/Curiosita : Chi lo ignora fa brutte figure ma non e l italiano

è un western all'italiana in versione commedia. è considerato un "classico" del cinema italiano, sia per gli amanti del genere...

Disposizione di piatti, posate e bicchieri secondo il galateo. con galateo (identificato anche col sinonimo bon ton) si definisce l'insieme di norme comportamentali...

