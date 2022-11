Cavaliere dell Impero britannico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cavaliere dell Impero britannico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SIR

Significato/Curiosita : Cavaliere dell impero britannico

Il rango di cavaliere e il titolo di sir o dame. vi è anche un'onorificenza associata a tale ordine, la medaglia dell'impero britannico (british empire...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sir (disambigua). sir (/s/) è un appellativo onorifico utilizzato in molti paesi anglofoni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

