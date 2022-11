Il cattivo funzionamento delle strutture ospedaliere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cattivo funzionamento delle strutture ospedaliere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MALASANITÀ

Significato/Curiosita : Il cattivo funzionamento delle strutture ospedaliere

Concordati gli obiettivi, la struttura e funzionamento della futura organizzazione. dopo ulteriori mesi dedicati alla pianificazione, il 25 aprile 1945 si aprì...

Quelle che hanno ricevuto danni per la malasanità in australia il problema finanziario legato alla malasanità ha messo in rischio le attività private... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

