Catastrofe ferroviaria o aerea - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : DISASTRO

Significato/Curiosita : Catastrofe ferroviaria o aerea

L'infrastruttura che per i servizi ferroviari, è una linea a scartamento ordinario lunga 70 km e con elettrificazione tramite linea aerea a 3000 v in corrente continua...

Un disastro è una sciagura rovinosa di uno o più eventi che apportano danni irrecuperabili o recuperabili solo a lungo termine. il termine disastro deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

