Cassone metallico per trasportare merci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cassone metallico per trasportare merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTAINER

Significato/Curiosita : Cassone metallico per trasportare merci

Camion (disambigua). un autocarro per trasporto animali l'autocarro (o camion) è un veicolo in grado di trasportare merci autonomamente; si tratta di un...

Stai cercando altri significati, vedi container (disambigua). nave portacontainer nel porto di copenaghen il container (in italiano anche contenitore) è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Ha un cassone ; Enorme cassone metallico per il trasporto di merci; Auto con cassone posteriore comune negli USA; Ha la cabina e il cassone ; Enorme cassone metallico per il trasporto di merci; Un enorme scatolone metallico ing; Sottile dispositivo metallico utilizzato in chirurgia; Elemento metallico raro; Facile da trasportare ; Un veicolo a tre ruote per trasportare carichi; Computer facili da trasportare detti notebook; Si lascia trasportare dalla fantasia; Deterioramento delle merci ; Smerci ano vino; Il commerci o di anticaglie... alla francese; Dirigono un impresa commerci ale;