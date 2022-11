Lo è la carne dei salami - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la carne dei salami. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRITA

Finocchio, macis). un esempio di salame italiano: salame genovese di sant'olcese. la carne maggiormente usata è tradizionalmente quella di maiale, considerata...

(comunemente detta anche "macinato", in alcune zone d'italia anche "carne trita") è carne sminuzzata in maniera più o meno fine. le normative comunitarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

