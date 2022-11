È il Cardinale d Oriente ma non è il primate d Ungheria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È il Cardinale d Oriente ma non è il primate d Ungheria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : EST

Significato/Curiosita : E il cardinale d oriente ma non e il primate d ungheria

Ganganelli, non essendo vescovo, venne consacrato il 28 maggio successivo dal cardinale federico marcello della rovere, cardinale-vescovo di porto e santa rufina...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi est (disambigua). l'est è uno dei quattro punti o direzioni cardinali, è opposto all'ovest... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con cardinale; oriente; primate; ungheria; Fu sopraffatta dai Borbonici del cardinale Ruffo; Il da Piacenza che fu cardinale presbitero di Santa Croce in Gerusalemme nel XII secolo; Angelo, cardinale e poeta; Il cardinale che attira L ago; Ravasi. cardinale ; Stato del Medio oriente con capitale Amman; Torre sacra dell estremo oriente ; Corrisponde all oriente ; Così erano detti i popoli del Vicino oriente ; Un taxi ecologico tipico dell estremo oriente ; primate come il sapiens; primate dal muso allungato; primate dalla coda a strisce; Grosso primate dal pelo rosso; Il loro primate è l arcivescovo di Canterbury; Il più grande lago d ungheria ; Fiume che bagna l Austria e l ungheria ; La capitale dell ungheria ; Il più vasto lago d ungheria ; Lussemburgo e ungheria ; Cerca nelle Definizioni