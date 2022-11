Aveva corso in Slovenia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aveva corso in Slovenia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TALLERO

Significato/Curiosita : Aveva corso in slovenia

46°n 15°e / 46°n 15°e46; 15 la slovenia, ufficialmente repubblica di slovenia (in sloveno republika slovenija, in ungherese szlovén köztársaság), è...

State tre emissioni di talleri per i commerci nel corno d'africa: un tallero coniato da umberto i tra il 1890 e il 1896, un tallero detto italicum coniato...

