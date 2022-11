Arnese da boscaioli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arnese da boscaioli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCURE

Significato/Curiosita : Arnese da boscaioli

Nelle caserme, arrivò il popolo civile, e soprattutto spalatori di neve e boscaioli. durante l'inverno era necessario spalare la neve dal passo e dalla tarda...

Come sinonimo di scure, ma in realtà l'ascia ha la lama perpendicolare al manico. la scure si distingue dall'accetta in quanto la scure viene generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

