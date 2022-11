Lo è l aria in montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è l aria in montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PURA

Significato/Curiosita : Lo e l aria in montagna

aria (l.) crantz 1763) è una pianta della famiglia delle rosaceae. albero tipico della fascia montana, con fusto alto fino a 15 metri. se cresce in stazioni...

filippine pura – comune nella provincia di tarlac italia pura – frazione di endine gaiano in provincia di bergamo russia pura – fiume affluente della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con aria; montagna; Parte invaria bile del discorso; Toccandole saltano in aria ; Lo è l aria se c è... maretta; Catastrofe ferroviaria o aerea; Caldi scarponi da montagna ; Case di montagna ; Villetta di montagna in legno o pietra fra; Galleria che attraversa una montagna ing; Cerca nelle Definizioni