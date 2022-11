Lo è l aria se c è... maretta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è l aria se c è... maretta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TESA

Significato/Curiosita : Lo e l aria se c e... maretta

Generale opere dal 1912 al 1976, testi di c. strinati, p. picozza, a cura di fondazione giorgio e isa de chirico - maretti editore, 2014. giorgio de chirico vol...

tesa – parte sporgente di certi cappelli tesa – antica unità di misura della lunghezza, superficie e volume tesa – torrente dell'alpago in provincia di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

