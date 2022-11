L arena della pelota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arena della pelota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SFERISTERIO

Significato/Curiosita : L arena della pelota

Ventesima edizione del junior eurovision song contest si svolgerà l'11 dicembre 2022 presso l'arena demircian di erevan, in armenia, in seguito alla vittoria...

sferisteri più famosi sono da citare lo sferisterio delle cascine a firenze, l'antico sferisterio di porta montanara a faenza, lo storico sferisterio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con arena; della; pelota; Gli eroi dell arena ; Squarcio nella carena ; Il gruppo che rese famosa la Macarena ; La più nota arena romana; Uno spettacolo da arena ; La Lega calcio della Serie c; La Isoardi personaggio della TV; La zona della Liguria con Vernazza e Manarola; La più recente età della pietra; I primi cinque libri della Bibbia; Vi si disputano incontri di pelota ; L arena per giocare a pelota ; L attrezzo per la pelota ; Cerca nelle Definizioni