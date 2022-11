Anello metallico che tocca il dado di un bullone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anello metallico che tocca il dado di un bullone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RONDELLA

Significato/Curiosita : Anello metallico che tocca il dado di un bullone

Troppo lunghi. diversi tipi di rondella (dalla fila in alto): piane, elastica, dentata, di guarnizione. una rondella di sicurezza. sono numerose le forme... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con anello; metallico; tocca; dado; bullone; Tranello , trappola; anello e orecchini uguali; Piccolo granello che si interra affinché germogli; Pseudonimo del rapper romano Tommaso Zanello ; Cassone metallico per trasportare merci; Enorme cassone metallico per il trasporto di merci; Un enorme scatolone metallico ing; Sottile dispositivo metallico utilizzato in chirurgia; tocca ndole saltano in aria; Un verbo che tocca il cuore; Caustico nei confronti di ciò che è ritenuto intocca bile; Non si tocca no... in free jazz; Una famosa collana di libri Mondado ri; Va sempre stretto a un dado ; Mezzo dado ; Una vite con il dado ; Fra la vite e il bullone ; Il cerchietto tra il bullone e il dado; L anello messo sotto al bullone ; Evita l allentamento del bullone ; Cerca nelle Definizioni