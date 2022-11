Un ambita preda dei pescatori d altura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ambita preda dei pescatori d altura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MARLIN

Significato/Curiosita : Un ambita preda dei pescatori d altura

Individui giovanili di i. platypterus il pesce vela è una preda assai ambita dai pescatori d'altura, che lo catturano con l'amo, ma debbono poi combattere...

Individui giovanili di i. platypterus il pesce vela è una preda assai ambita dai pescatori d'altura, che lo catturano con l'amo, ma debbono poi combattere...

Lene marlin pedersen (tromsø, 17 agosto 1980) è una cantautrice, compositrice e musicista norvegese. ha debuttato nel 1998 riscuotendo un grande successo...

