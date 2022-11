Ama fare quello che fanno gli altri ma non è il plagiario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ama fare quello che fanno gli altri ma non è il plagiario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMITATORE

Significato/Curiosita : Ama fare quello che fanno gli altri ma non e il plagiario

Oli, imitatore, in dizionario della lingua italiana, le monnier, 2012. url consultato l'11 aprile 2021. ospitato su wordreference.com. ^ imitatore, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

