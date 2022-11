Si allineano in attesa del via - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si allineano in attesa del via. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PARTENTI

Significato/Curiosita : Si allineano in attesa del via

Comunale, di oltre 130 km di sentieri per escursioni, lungo i quali si allineano nove punti panoramici e tre rifugi. sono osservabili ben 106 cavità naturali...

Voce principale: tour de france 1977. elenco dei partecipanti al tour de france 1977. il tour de france 1977 fu la sessantaquattresima edizione della corsa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con allineano; attesa; Si allineano in pinacoteca; S allineano nel vigneto; Recipienti che si allineano per la raccolta dei rifiuti; Si allineano sul balcone; Si allineano nel vigneto; Vi è un progetto in attesa ; La stanza d attesa ; Passano lente nell attesa ; Principio d attesa ; Lo si indossa in dolce attesa ;